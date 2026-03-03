Haberler

İzmir'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yaptığı operasyon sonucu, sürücünün aracında sentetik ecza hapı yapımında kullanılan uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde aracında sentetik ecza hapı yapımında kullanılan uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis ekipleri, Bornova ilçesinde bir aracı durdurdu.

Aramalarda 10 bidonda sentetik ecza hapı yapımında kullanılan uyuşturucu ele geçirildi. Söz konusu maddeden 830 bin 750 sentetik ecza hapı elde edilebileceği belirtildi.

Gözaltına alınan sürücü M.U. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
