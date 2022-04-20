Bornova'da huzur dolu gece
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Bornovalılar, Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Razaman Ayı'na özel olarak hazırladığı programda buluştu.
Çamdibi'nde düzenlenen Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Gösterisi büyük beğeni topladı.
Bornova Belediyesi Çamdibi Şehir Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri içindeki Nedret Güvenç Sahnesi'nde gerçekleştirilen Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Gösterisi yoğun ilgi gördü. Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu etkinliği ilk bölümünde ilahiler seslendirdi. Koro ve solistlerin performansı, iftar sonrasında salonu dolduran Bornovalıların büyük beğenisini kazandı.
Ekinliğin ikinci bölümünde semazenler sahne aldı. Müezzin sanatçılar Osman Özcan ile Muhammed Emin Ayaz'ın sesleriyle eşlik ettiği semazenler hayranlıkla izlendi.
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