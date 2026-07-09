Haberler

İzmir'de 280 bin sentetik ecza ele geçirildi; 3 gözaltı

İzmir'de 280 bin sentetik ecza ele geçirildi; 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bornova'da polis ekiplerince ticari taksi ve bir evde yapılan aramalarda toplam 280 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis tarafından bir ticari takside ve belirlenen evde yapılan aramalarda toplam 280 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdukları ve içerisinde arama yaptıkları bir ticari takside 90 bin sentetik ecza ele geçirdi. Ekipler, operasyonun devamında ise bir evde yaptıkları aramada 190 bin sentetik ecza daha ele geçirdi. Toplamda 280 bin sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili E.G., A.Ö. ve U.B., polislerce gözaltına alındı. Firari durumdaki S.K.'yi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, İran'ı yeniden vurdu! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı

Savaş yeniden başladı! ABD, bombalar yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası

CHP Genel Merkezi’nden medyaya ödendiği iddia edilen para ortaya çıktı
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt

S-400 konusunda tek cümle söyledi, salondan alkışlar yükseldi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor

Nüfus haritası sil baştan! Bir kentimiz her geçen yıl eriyor