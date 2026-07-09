İzmir'de 280 bin sentetik ecza ele geçirildi; 3 gözaltı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis tarafından bir ticari takside ve belirlenen evde yapılan aramalarda toplam 280 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdukları ve içerisinde arama yaptıkları bir ticari takside 90 bin sentetik ecza ele geçirdi. Ekipler, operasyonun devamında ise bir evde yaptıkları aramada 190 bin sentetik ecza daha ele geçirdi. Toplamda 280 bin sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili E.G., A.Ö. ve U.B., polislerce gözaltına alındı. Firari durumdaki S.K.'yi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı