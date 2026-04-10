Bornova Belediyesi'ne yönelik soruşturmada serbest bırakma kararına yapılan itiraz kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının serbest bırakılmasına itiraz ettiği Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin, İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile belediyede görevli 3 kişi hakkında" nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, P.K. ve İ.A. serbest bırakıldı, A.A. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak salıverildi.

Karara itiraz eden Başsavcılık, mevcut adli kontrol kararlarının yetersiz kaldığını belirterek, şüpheliler hakkında verilen serbest bırakma ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

İtirazı değerlendiren İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüpheliler hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Yalım ile 8 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Nisan'da, Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen bir kişinin Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçuyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İ.A. gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Eşki, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmış, A.A. ise hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak salıverilmişti.