Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, İzmir Bornova Belediyesi'nde "sevgili kontenjanı" üzerine işe alınan A.A. isimli kişinin burada fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 3 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi A.A. işe alan Eşki dahil 3 kişi serbest bırakıldı.

  • Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 3 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı.
  • Soruşturma, Bornova Belediyesi'nde Aslıhan Aksoy isimli kişinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiası üzerine 1 Nisan'da başlatıldı.
  • SGK Uzmanlık Raporu'nda, olaydan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A., İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.'nın sorumlu olduğu belirlendi.

"Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 3 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandı. 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına alınan Ömer Eşki ile birlikte toplam 4 şüpheli, işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAKSIZ MAAŞ İDDİASI

Soruşturmanın, Bornova Belediyesi bünyesinde Aslıhan Aksoy isimli kişinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan'da başlatıldığı öğrenildi. İddiaya göre, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılan şüphelinin belediyede hiçbir görev yapmadığı belirlendi. 'Bankamatik memuru' olarak çalıştırıldığı öne sürülen şüpheli hakkında detaylı inceleme yapıldı.

SORUMLULAR RAPORDA TESPİT EDİLDİ

Hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda, yaşanan olayla ilgili sorumlular tek tek tespit edildi. Raporda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.'nın sorumluluğu bulunduğu kaydedildi. Raporun ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına almıştı.

ÖMER EŞKİ SERBEST BIRAKILDI

Eşki ve beraberindeki 3 kişi savcının tutuklama istemiyle mahkemeye çıktı. Eşki ve diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Ampull tıyatro show

