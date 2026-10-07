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Borno'da Boko Haram saldırısını engelleyen Nijerya ordusu 25 teröristi öldürdü

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Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyonda 25 terörist öldürüldü, ordunun Kukawa bölgesindeki saldırı girişimini engellediği belirtildi. Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, operasyonda bazı askerlerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonda 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Kukawa bölgesinde Boko Haram üyelerinin saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Goni, bu olayın ardından ordunun aldığı istihbarat üzerine teröristlere yönelik operasyon düzenlediğini ifade etti.

Operasyonda 25 teröristin öldürüldüğünü aktaran Goni, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Goni, operasyonda bazı askerlerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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