Minik Adar için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Kars'ın Borluk köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Adar Tikicieri, İl Özel İdaresi ekiplerinin uğraşları sonucunda hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede açılan yol ile sağlık görevlilerine köye ulaşma imkanı sundu.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yolu kapanan Borluk köyünde Adar Tikicieri rahatsızlandı. Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ve görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede ekipler, güçlükle ilerledi. İl Özel İdaresi iş makineleriyle yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evde yapılan minik Adar, sağlık görevlisinin kucağında ambulansa alındı. Dönüş yolunda kara saplanan ambulans iş makinesine bağlanan halatla çekilerek, kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin yolda kalmaması için İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansa hastaneye kadar öncülük etti. Adar, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
