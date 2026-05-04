Borçlar ödenmesine rağmen tehditle para almaya devam eden tefecilere operasyon: 2 tutuklama

BATMAN'da faiz karşılığında verdikleri borçların ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyip yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları belirlenen ve gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faiz karşılığında borç para verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen ve bu senetler üzerinden haksız kazanç talep eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin mağdurlara ve ailelerine yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu da belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK'tan temin edilen hesap hareketleri incelendi, olaylara ilişkin kamera kayıtları değerlendirildi ve mağdur beyanları doğrultusunda şüpheliler S.A., E.A., Ö.A., D.A. ve E.A. tespit edildi. Polis ekiplerinin Batman, Bursa ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve E.A. tutuklandı, Ö.A., D.A. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
