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Karagöl'de yaz-kış bir arada

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Artvin'deki Borçka Karagöl Tabiat Parkı, karlı dağ zirveleri ve yemyeşil ormanlarıyla aynı anda hem kış hem yaz manzarası sunuyor. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken eşsiz görüntüler dronla kaydedildi.

ARTVİN'de ünlü Borçka Karagöl Tabiat Parkı, karlı dağlar ve göl çevresindeki yeşil doğası ile ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Soğuk ve yağışlı geçen bahar mevsiminin ardından yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgedeki dağ zirvelerini yeniden beyaza bürüdü. Karla kaplı dağların gölün çevresindeki yemyeşil ormanlarla oluşturduğu manzara, Borçka Karagöl'de güzel görüntüler ortaya çıkardı. Bozulmamış doğası, asırlık ormanları ve zengin bitki örtüsüyle her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, aynı anda hem kış hem de yaz mevsiminden izler sunuyor. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, dron kamerasına yansıyan seyirlik manzarasıyla ilgi odağı oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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