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Bora Terzi, Yeni Parti Kırklareli İl Başkanlığına 360 oyla seçildi

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Bora Terzi, Yeni Parti Kırklareli İl Başkanlığına 360 oyla seçildi
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Yeni Parti Kırklareli İl Başkanlığına, bir düğün salonunda düzenlenen 1. Olağan Kongre'de tek aday olarak giren Bora Terzi 360 oyla seçildi. Terzi, seçimin ardından tüm parti üyeleri ve il delegelerine teşekkür ederek demokrasi ve dayanışma hedeflerine vurgu yaptı.

Yeni Parti Kırklareli İl Başkanlığına Bora Terzi seçildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen Yeni Parti Kırklareli 1. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak giren Terzi, 360 oy alarak il başkanı oldu.

Seçimin ardından konuşan Terzi, tüm parti üyeleri ve il delegelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Demokrasi ve dayanışma hedeflerine vurgu yapan Terzi, iktidar yolunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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