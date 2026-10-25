Bora Terzi, Yeni Parti Kırklareli İl Başkanlığına 360 oyla seçildi

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Yeni Parti Kırklareli İl Başkanlığına Bora Terzi seçildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen Yeni Parti Kırklareli 1. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak giren Terzi, 360 oy alarak il başkanı oldu.

Seçimin ardından konuşan Terzi, tüm parti üyeleri ve il delegelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Demokrasi ve dayanışma hedeflerine vurgu yapan Terzi, iktidar yolunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA