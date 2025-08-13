Bor'da Hayırseverden Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı
Niğde'nin Bor ilçesinde bir hayırsever Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikram etti.
İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ikramların ardından keyifli vakit geçirdi.
Müftülük yetkilileri, hayırsevere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrenciler için teşvik edici olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel