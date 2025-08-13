Bor'da Hayırseverden Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı

Bor'da Hayırseverden Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde bir hayırsever, Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikram etti. Etkinlikte öğrenciler keyifli vakit geçirirken, Müftülük yetkilileri bu tür etkinliklerin öğrenciler için teşvik edici olduğunu belirtti.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir hayırsever Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikram etti.

İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ikramların ardından keyifli vakit geçirdi.

Müftülük yetkilileri, hayırsevere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrenciler için teşvik edici olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.