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Bolvadin'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Bolvadin'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Adem Turacı, evinde ölü bulundu. Muhtarın polise yaptığı ihbarda, birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Turacı'nın ekipler tarafından hareketsiz bulunduğu bildirildi. Sağlık ekipleri, Turacı'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Hacı Halife Mahallesi Muhtarı İbrahim Eriş, birkaç gündür görmediği tek başına yaşayan Adem Turacı'ya (56) ulaşamadığı için polisten yardım istedi.

İhbar üzerine Turacı'nın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Turacı'yı hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Turacı'nın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel
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