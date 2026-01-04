Haberler

Işık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı; 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ışık ihlalinde bulunan TIR'ın çarptığı otomobildeki Sati Temel hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR'ın çarptığı otomobildeki Sati Temel hayatını kaybetti. Kazada, 2'si ağır, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bolvadin- Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen R.P. idaresindeki 27 YU 355 plakalı TIR, kavşakta M.T.'nin kullandığı 03 AFK 776 plakalı otomobile yandan çarptı. TIR, önündeki otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü M.T. ile yanındaki S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T., ve Sati Temel yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sati Temel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

TIR şoförü R.P. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
