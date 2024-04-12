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Bolvadin'de motosiklet kazası ve kenevir yetiştiricisi gözaltına alındı

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Bolvadin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

K.A. (24) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Dişli beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evindeki kovada kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.A'nın Kaymaz Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, savcılık izniyle evde yaptığı aramada 6 kova içerisine dikilmiş 119 kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A.A. hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kenevir 3.Sayfa Güncel Haberler

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