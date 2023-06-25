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Bolvadin'de Motosiklet Denetimi Yapıldı, Huzurevi Ziyareti Gerçekleştirildi

Bolvadin'de Motosiklet Denetimi Yapıldı, Huzurevi Ziyareti Gerçekleştirildi

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Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kent merkezindeki denetimlerde, motosikletler ve sürücüleri denetlendi. Evrak eksiği bulunan sürücülere 72 bin 328 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetsiz, plakasız ve şase numarası olmayan motosikletler toplandı. Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, huzurevinde kalanlarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Bolat'a ilçe protokolü de eşlik etti.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki denetimlerde, motosikletler ve sürücüleri denetlendi.

Evrak eksiği bulunan sürücülere 72 bin 328 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetsiz, plakasız ve şase numarası olmayan motosikletler toplandı.

Bolvadin Kaymakamı Bolat, huzurevini ziyaret etti

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, huzurevinde kalanlarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Bolat'a ilçe protokolü de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel

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