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Bolvadin'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 bin dolu makaron ve 125 bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerince 7 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dişli beldesinde kaçak sigara ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada 7 bin dolu makaron ile 125 bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Şüpheli M.G, hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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