Bolvadin'de Kaçak Sigara Operasyonu
Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 bin dolu makaron ve 125 bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerince 7 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dişli beldesinde kaçak sigara ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada 7 bin dolu makaron ile 125 bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Şüpheli M.G, hakkında adli işlem uygulandı.