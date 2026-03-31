Afyonkarahisar'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir evden 880 bin lira çalınması olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir evden para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıdere köyündeki bir evden 880 bin lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde hırsızlık olayını 5 şüphelinin karıştığını belirledi.
Kırıkkale'de gözaltına alınan 5 şüpheli, Afyonkarahisar'a getirildi.
Şüphelilerden biri ifadesinin ardından salıverildi, 4'ü adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı.