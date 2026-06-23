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Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa müebbet hapis

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 5 sanık müebbet hapis cezası alırken, bir sanık beraat etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin görülen davada yargılanan 5 sanık, müebbet hapis cezası aldı.

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü karar duruşmasına, tutuklu sanıklar A.B, M.Z, İ.Y, A.Y. ve E.A. tutuksuz yargılanan B.D.A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar ve taraf avukatlarını savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara müebbet hapis cezası, tutuksuz sanık B.D.A'ya ise beraat kararı verdi.

-Olay

Konak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2025'te İsmet Çelik, evinin bahçesine giren kişi tarafından silahla ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüpheli A.B, M.Z, İ.Y, A.Y. E.A ile B.D.A'yı gözaltına almıştı.

Zanlılardan A.B, M.Z, İ.Y, A.Y. ile E.A, tutuklanmış, B.D.A, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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