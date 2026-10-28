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Bolu Yeniçağa'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde yürüyüş düzenlendi

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen etkinlikte bir öğrenci, temsili gazeteyi vatandaşlara dağıttı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından katılımcılar, Türk bayraklarıyla bando eşliğinde ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüş esnasında bir öğrenci, Cumhuriyet'in ilan edildiği döneme ait temsili gazeteyi vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA
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