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Bolu Yeniçağa'da çıkan anız yangını söndürüldü

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yamanlar köyündeki bir tarlada yakılan anız ateşi, kısa sürede büyüyerek yangına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ekipler, yangında zarar gören yaklaşık 2 hektarlık alanda soğutma çalışması yaptı. Kaymakam Mehmet Kaan Kini de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yamanlar köyündeki bir tarlada yakılan anız ateşi, kısa sürede büyüyerek yangına dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ekipler, yangında zarar gören yaklaşık 2 hektarlık alanda soğutma çalışması yaptı.

Kaymakam Mehmet Kaan Kini de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kaan Yeniçağa İtfaiye Bolu İtfaiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

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