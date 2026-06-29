Haberler

Yedigöller'de su samurları görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda görevli İbrahim Karadere, Derin Göl çevresinde su samurlarını cep telefonuyla görüntüledi. Kayıtlarda samurların suya dalışı, av arayışı ve göl kenarında dolaşmaları yer alıyor.

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda su samurları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünde görevli İbrahim Karadere, milli parktaki Derin Göl çevresinde bulunduğu sırada su samurunu fark etti.

Cep telefonuyla kayıt alan Karadere, bir süre sonra aile olduğunu tahmin ettiği diğer su samurlarını da görüntüledi.

Kayıtlarda, su samurlarının göle dalması, su altında av arayışları ve göl kenarında dolaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölüm

Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak

Erdoğan'a yeni bir asistan geliyor! Ama bu diğerlerinden farklı
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı