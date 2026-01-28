Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Aladağ ve Sarıalan yaylalarında yarım metre kalınlığa ulaştı. Kartalkaya ve yaylalara giden yollarda ulaşım normal devam ediyor.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Köroğlu Dağı'nın eteklerinde yer alan Aladağ ve Sarıalan yaylalarında kar yağışı başladı.
Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.
Kartalkaya ve yaylalara giden yollarda ulaşım normal seyrediyor.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel