Bolu Valisi Aydın'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, mülki idare amirlerinin Türkiye'nin güvenliği ve huzurunun teminatı olduğunu vurgulayarak, idareciliğin halka adalet ve şefkatle hizmet etme sanatı olduğunu ifade etti.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, mülki idare amirlerinin Türk milletinin huzurunun teminatı, güçlü devlet mekanizmasının ve iradesinin sahadaki temsilcileri olduğunu kaydetti.

İdarecilerin Türkiye'nin dört bir yanında sadece kamu düzenini tesis etmekle sınırlı kalmayarak, millet ile devlet arasındaki güven bağını diri tutarak yüksek sorumluluk bilinciyle görev yaptıklarını ve idareciliğin yalnızca bir yönetim faaliyeti olmadığını aktaran Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin adaletini ve şefkatini toplumun her ferdine ulaştıran emanet ve köprü kurma sanatıdır. Bu anlayışla idarecilik, vicdanla hükmetmeyi, adaletle denge kurmayı ve her şartta milletin yanında durmayı gerektirir."

Aydın, mülki idare amirlerinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, insanı merkeze alan, katılımcı ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla kamu hizmetlerine değer katarak, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin inşasında müstesna rol üstlendiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
