Bolu Valisi Abdulaziz Aydın Göynük'te Ziyaretlerde Bulundu

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Göynük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçeye gelişinde Mudurnu Kaymakamı Talha Battal ve Belediye Başkanı Ali Oral tarafından karşılanan Aydın, projeler ve gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığında toplantı yapan Aydın, daha sonra ilçenin tarihi ve kültürel yapılarını inceledi.

Akşemseddin Hazretleri Türbesi ve Gazi Süleyman Paşa Camisi'ni de ziyaret eden Vali Aydın, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.