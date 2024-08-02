Bolu Valiliği'nde asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Erkan Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, yılın ilk 6 ayında yaşanan asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin bilgi verdi.

Kılıç, geçen ay 1026 asayiş, 26 narkotik, 4 terör, 19 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 10 göçmen kaçakçılığı, 34 siber suçlarla mücadele ile 85 trafik kazası olmak üzere 1235 olayın gerçekleştiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin geçen ay yaptığı çalışmalarda 980 şüpheliden 848'inin yakalandığını, 14 şüphelinin tutuklandığını kaydeden Kılıç, asayiş olaylarında 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 11'lik azalış meydana geldiğini vurguladı.

Kılıç, terörle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 10 kişinin yakalandığına işaret ederek, temmuz ayında meydana gelen 85 trafik kazasında 162 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına da değinen Kılıç, şunları söyledi:

"Yaz aylarında orman yangınları ve aşırı yağışlara bağlı olarak afetler yaşanabilmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımıza, valiliğimiz tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını ve yangınlara sebebiyet veren davranışlardan kaçınmalarını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle anız yakılmasından dolayı ilimizde meydana gelen ufak çaplı yangınların daha büyük felaketlere sebep olmaması için anız yakılmamasını da önemle vurgulamak isterim."

Kılıç, kamu düzeni ve huzurun sağlanmasında görev alan emniyet ve jandarma teşkilatları ile tüm kurumlara teşekkür etti.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Peker Eryılmaz da katıldı.