Haberler

Üniversitenin girişimiyle çiftçilere dağıtılan 'Iza buğdayı'nın ekimi başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Üniversitesi, ata tohumlarını koruma amacıyla başlattığı projeyle 12 bin yıllık Iza (siyez) buğdayını Mengen ilçesinde çiftçilere dağıtmaya başladı. Tohum Ambarı'nda saklanan bu buğday, yaklaşık 500 üreticiye ulaştı.

BOLU Üniversitesi'nin girişimiyle çiftçilere dağıtılan 12 bin yıllık Iza (siyez) buğdayının Mengen ilçesinde ekimine başlandı.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi, ata tohumlarının korunması, yeniden üretime kazandırılması ve bilimsel araştırmalarla desteklenmesi amacıyla 'Tohum Ambarı' kurdu. Enerji tüketimini minimize etmek amacıyla toprak altına özel mimariyle inşa edilen yaklaşık 35 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Tohum Ambarı'nda 610 çeşit ata ve yerel tohum, yıl boyunca sabit ısı ve nem koşullarında muhafaza ediliyor. Tohum Ambarı'ndaki en kıymetli türlerden biri olan Iza (siyez) buğdayı, Mengen ilçesinde çiftçilere dağıtılarak ekimine başlandı.

500 ÜRETİCİYE DAĞITILDI

Berker Çiftçi, bugüne kadar yaklaşık 500 üreticiye ücretsiz tohum dağıtımı yapıldığını ve böylece ata tohumu mirasının sahada yeniden çoğaltıldığını belirtti. Çiftçi, Tohum Ambarı'nda yürütülen çalışmaların aynı zamanda güçlü bir toplumsal hafızaya dayandığını vurgulayarak, her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası'nda da ücretsiz tohum dağıtıldığını söyledi. Tohum Ambarı'nda geliştirilen modelin, üniversite-çiftçi iş birliği temelinde büyüdüğünü vurgulayan Çiftçi, çalışmanın, yalnızca korumaya değil üretim, eğitim ve uygulamaya dayalı bir ekosistem oluşturmaya odaklandığını ifade etti.

Babahızır köyünde çiftçilik yapan Şeref Kabasakal, 4 yıl önce Seben'den temin edilen Iza buğdayının bugün Mengen'de geniş alanlarda ekildiğini ve üretimin her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler