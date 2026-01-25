Haberler

Üniversitenin girişimiyle çiftçilere dağıtılan 'Iza buğdayı'nın ekimi başladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ata tohumlarının korunması amacıyla başlattığı projeyle 500 çiftçiye 12 bin yıllık Iza (siyez) buğdayı tohumunu dağıttı. Mengen ilçesinde çiftçiler bu tohumları ekmeye başladı.

BOLU Üniversitesi'nin girişimiyle çiftçilere dağıtılan 12 bin yıllık Iza (siyez) buğdayının Mengen ilçesinde ekimine başlandı.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi, ata tohumlarının korunması, yeniden üretime kazandırılması ve bilimsel araştırmalarla desteklenmesi amacıyla 'Tohum Ambarı' kurdu. Enerji tüketimini minimize etmek amacıyla toprak altına özel mimariyle inşa edilen yaklaşık 35 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Tohum Ambarı'nda 610 çeşit ata ve yerel tohum, yıl boyunca sabit ısı ve nem koşullarında muhafaza ediliyor. Tohum Ambarı'ndaki en kıymetli türlerden biri olan Iza (siyez) buğdayı, Mengen ilçesinde çiftçilere dağıtılarak ekimine başlandı.

500 ÜRETİCİYE DAĞITILDI

Berker Çiftçi, bugüne kadar yaklaşık 500 üreticiye ücretsiz tohum dağıtımı yapıldığını ve böylece ata tohumu mirasının sahada yeniden çoğaltıldığını belirtti. Çiftçi, Tohum Ambarı'nda yürütülen çalışmaların aynı zamanda güçlü bir toplumsal hafızaya dayandığını vurgulayarak, her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası'nda da ücretsiz tohum dağıtıldığını söyledi. Tohum Ambarı'nda geliştirilen modelin, üniversite-çiftçi iş birliği temelinde büyüdüğünü vurgulayan Çiftçi, çalışmanın, yalnızca korumaya değil üretim, eğitim ve uygulamaya dayalı bir ekosistem oluşturmaya odaklandığını ifade etti.

Babahızır köyünde çiftçilik yapan Şeref Kabasakal, 4 yıl önce Seben'den temin edilen Iza buğdayının bugün Mengen'de geniş alanlarda ekildiğini ve üretimin her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
