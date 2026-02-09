Haberler

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu-Seben kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da aşırı yağışlar nedeniyle heyelan sonucu trafiğe kapatılan Bolu-Seben kara yolu, yapılan temizlik çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Bolu'da heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Bolu- Seben kara yolunun trafiğe açıldığı bildirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamasında, 08 Şubat Pazar saat 20.16 civarında Korucuk köyü mevkisinde aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonucu Bolu- Seben kara yolunun 14-26. kilometreleri arasındaki bölümün çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı.

Seben Kaymakamlığı koordinasyonunda, İl Özel İdaresi, Seben Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yol temizliğinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, gerekli güvenlik kontrollerinin ardından yolun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Tırın içinden 30 kişinin cesedini çıkardılar
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! Ay bitmeden şampiyon olabilirler
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Mide bulandıran iddia! 24 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıcaka çıkış: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı

Ünlü yorumcu çıldırdı: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı