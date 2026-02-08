Haberler

Bolu–Seben kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Bolu'nun Seben ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Bolu-Seben İl Yolu, güvenlik önlemleri kapsamında çift taraflı trafiğe kapatıldı. İlgili ekipler, yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'nun Seben ilçesinde aşırı yağışın neden olduğu heyelan sebebiyle Bolu–Seben İl Yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 20.16 sıralarında, Bolu–Seben İl Yolu'nun 14 ile 26'ncı kilometreleri arasında, Korucuk Köyü mevkisinde aşırı yağışlara bağlı olarak heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle söz konusu yol güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekiplerince bölgede gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alındı.

Kapanan yolun yeniden trafiğe açılmasına yönelik çalışmaların, Seben İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri tarafından aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
