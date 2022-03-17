Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu - Haberler

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Çavuşderesi köyü Kuzalıç Mahallesi'nin yüksek yerlerinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düştü.

Sıcaklıkların düşmesiyle dağların yamaçlarından akan şelaleler buz tuttu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleler, güzel görüntüler sundu.

Soğuk hava nedeniyle, yaban hayvanlarının su içtiği çeşmeler de buzla kaplandı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu, Bolu, Güncel, Haberler

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