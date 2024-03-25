Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sanayi ve çarşı esnafı iftarda bir araya geldi
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sanayi ve çarşı esnafı iftarda bir araya geldi.
Hayırseverlerin katkılarıyla ilçede esnaflık yapan vatandaşlara yönelik Yeniçağa Müftülüğü öncülüğünde iftar programı düzenlendi.
Belediyenin düğün salonunda gerçekleşen programa, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Müftüsü Hasan Dinç, imamlar, sanayi ve çarşı esnafı katıldı.
İftar öncesi Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Katılımcılar, ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı.