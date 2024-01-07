Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki İrfan Sert, evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Büyükcami Mahallesi'ndeki evinde yalnız oturan İrfan Sert'ten bir süre haber alamayan çocukları durumu yakınlarına bildirdi.
Eve gelen Sert'in akrabaları, kapıyı açarak içeri girince yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sert'in öldüğünü belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.