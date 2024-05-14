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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Türk-Polonyalı çift dünya evine girdi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Deniz Suiçmez, Polonyalı Katarzyna Maliszewsky ile evlendi. Polonya'da eğitim için bulunan Suiçmez, kız arkadaşıyla tanıştıktan sonra evlilik kararı aldı. Mudurnu'ya gelen Maliszewsky, Türk adetlerine göre bindallı giydirilerek kına yakıldı. Çift, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun kıydığı nikahla hayatlarını birleştirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Deniz Suiçmez, hayatını Polonyalı Katarzyna Maliszewsky ile birleştirdi.

Eğitim için gittiği Polonya'da Maliszewsky ile tanışan Suiçmez, bir süre görüştüğü kız arkadaşıyla evlilik kararı aldı.

Hazırlıkların ardından ailesiyle Mudurnu'ya gelen Maliszewsky'e, Türk adetlerine göre bindallı giydirilerek eline kına yakıldı.

Polonyalı gelin, davetlilerle yöresel halk oyunu da oynadı.

Çift, ertesi gün Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun kıydırdığı nikahla hayatlarını birleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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