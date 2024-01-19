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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil devrildi, baba ve oğlu yaralandı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve içerisinde bulunan baba ve oğlu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen otomobilde bulunan baba ve oğlu yaralandı.

Musalla Mahallesi'nde Hayri K. yönetimindeki 54 ABJ 911 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan sürücü ve babası Mehmet K, Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada hafif yaralanan baba ve oğlu, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mudurnu İtfaiye Bolu Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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