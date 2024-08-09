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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

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Dereçetinören köyünde ormanlık alandan duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Dereçetinören köyünde ormanlık alandan duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Mudurnu bolu Çevre Yaşam Güncel Haberler

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