Üye Girişi
Haberler

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kuzgöl köyünde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çevredeki diğer evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Kuzgöl köyü Yörükler Mahallesi'nde ikamet eden Sebahattin Kırbaş'a ait 2 katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine Mengen ve Yeniçağa belediyeleri itfaiye ekipleri ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği alevler, çevredeki diğer evler ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız da köye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Güncel Mengen Yaşam bolu

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler
Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Sosyal medyadaki iddia Soylu'yu küplere bindirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? FM 24 Sistem Gereksinimleri 2024 6 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Yengeç burcu yorumu! 6 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi? Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (SIRBİSTAN İSPANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sırbistan İspanya maçı nereden izlenir? Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu filmi ne zaman, nerede çekildi? DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba...
title