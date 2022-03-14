Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi - Haberler

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Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı yakınında bulunan yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı yakınında bulunan yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı Abant tabiat Parkı ve çevresinde, son bir haftadır etkili olan yağışla kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, tabiat parkı, çevresinde bulunan köy ve yayaların yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkını ve yayları tercih edenler, tatillerinin keyfini, yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, şambrellerle kayarak çıkarttı.

Tabiat parkı ve çevresiyle Samat Yaylası'ndaki kar güzelliği dronla havadan görüntülendi.

Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

AA / İlhami Çetin - Güncel

Abant, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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