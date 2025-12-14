Bolu'nun Gerede ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yeşil alanlarda 10 santimetreye kadar kar kalınlığı oluşturdu.
BOLU'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıksız devam etti. Gerede ilçesine bağlı Arkut Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Arkut Dağı'nın çevresindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel