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Bolu Müftülüğüne atanan Kılıçbay'a veda programı düzenlendi

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Bolu Müftülüğüne atanan Kılıçbay'a veda programı düzenlendi
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Giresun İl Müftülüğü görevinden Bolu İl Müftülüğüne atanan Selçuk Kılıçbay için veda programı gerçekleştirildi.

Giresun İl Müftülüğü görevinden Bolu İl Müftülüğüne atanan Selçuk Kılıçbay için veda programı gerçekleştirildi.

Kılıçbay, bir restoranda düzenlenen programda, görev süresi boyunca müftülük makamının itibarını korumayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Giresun'da din hizmetlerinin daha ileriye taşınması ve Kur'an-ı Kerim eğitiminin güçlendirilmesi için gayret gösterdiğini ifade eden Kılıçbay, kendisine destek olan din görevlilerine ve Giresun halkına teşekkür etti.

Dua edilmesiyle sona eren programa Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.

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Kaynak: AA
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