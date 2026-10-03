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Bolu Mudurnu'da otluk yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yazılar köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, vatandaşların desteğiyle yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yazılar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da desteğiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA
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