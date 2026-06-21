Taşkesti'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çatıda hasara yol açtı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Arpaseki Mahallesi'nde S.T'ye ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşkesti ve Mudurnu belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatıda hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan