Bolu Mengen'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Bürnük köyü sınırlarında yer alan Şirinyazı Göleti'nin çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 2 hizmet aracı, su ikmal aracı ile 64 orman personeli sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA