Bolu Mengen'de muhtarlık yapan Kamil Kayar, Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybetti

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Bolu'nun Mengen ilçesinde muhtarlık yapan Kamil Kayar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hastalığı nedeniyle bir süredir İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kayar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaishak köyünde 3 dönemdir muhtarlık yapan Kayar'ın, Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybetmesi, ilçedeki muhtarlar tarafından üzüntüyle karşılandı.

Kayar'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: AA