Bolu Kıbrıscık'ta yaylaya inen geyik sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaylaya inen geyik sürüsü, doğa gözlemcisi İbrahim Can Yıkılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde yayla evleri önünde ve çevresindeki açıklık alanda bir süre duran geyiklerin yerleşim alanından uzaklaştığı görülüyor.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaylaya inen geyik sürüsü cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Doğa gözlemcisi İbrahim Can Yıkılmaz, ilçeye bağlı bir yaylaya gittiği esnada geyik sürüsüyle karşılaştı. Yıkılmaz, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kayıtta, yayla evleri önünde ve çevresindeki açıklık alanda bulunan geyiklerin bir süre durduktan sonra yerleşim alanından uzaklaştıkları görülüyor.
Kaynak: AA