Bolu Huzurevi Mutfak kısmında Yangın Çıktı

Bolu Huzurevi Mutfak kısmında Yangın Çıktı
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Bolu İzzet Baysal Vakfı Huzurevi'nin mutfak kısmında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Yangın, yemek için hazırlanan yağın üzerine su sıçraması sonucu meydana geldi. Çalışanlar, binada bulunan sakinleri tahliye ederek yangına özel söndürme tüpleri ile müdahale etti.

Bolu İzzet Baysal Vakfı Huzurevi'nin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki huzurevinin mutfak kısmında yemek için hazırlanan yağın üzerine su sıçraması sonucu yangın çıktı. Çalışanlar, binada kalan sakinleri tahliye etti.

Özel solüsyonlu yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale eden çalışanlar, yangını büyümeden söndürdü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mutfakta soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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