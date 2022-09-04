Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu haberleri: Mudurnu'da tezgahlar balıklarla şenlendi

Güncel Haberler

Bolu haberleri: Mudurnu'da tezgahlar balıklarla şenlendi

Bolu habere göre Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle yakalanan balıklar, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki tezgahlarda satılmaya başladı.

Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle yakalanan balıklar, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki tezgahlarda satılmaya başladı.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, farklı türde balıklarla kıyıya döndü.

Yakalanan balıklar, Mudurnu'daki tezgahları da şenlendirdi.

İlçede hamsi kilogramı 50, uskumru 40 liradan satışa sunuldu.

Kaynak: AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title