Bolu haberleri: Mudurnu'da tezgahlar balıklarla şenlendi
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Bolu habere göre Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle yakalanan balıklar, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki tezgahlarda satılmaya başladı.
Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle yakalanan balıklar, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki tezgahlarda satılmaya başladı.
Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, farklı türde balıklarla kıyıya döndü.
Yakalanan balıklar, Mudurnu'daki tezgahları da şenlendirdi.
İlçede hamsi kilogramı 50, uskumru 40 liradan satışa sunuldu.
Kaynak: AA / İlhami Çetin - Güncel