Bolu gündem haberi | Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ediyor - Haberler

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Bolu gündem haberi | Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ediyor

Bolu gündem haberi | Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ediyor

Bolu yerel gündem haberine göre BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 11'i yoğun bakımda olmak üzere 31 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor.

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BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 11'i yoğun bakımda olmak üzere 31 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor.

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde başlamak üzere çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Son olarak açıklanan rakama göre, toplamda 141 kişi zehirlendi. 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakaları sonrası 11'i yoğun bakımda olmak üzere 31 hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Kurban Bayramı Güncel Haberler

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