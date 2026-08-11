Göynük'te Orman Yangınına Köylü Desteği
Bolu'nun Göynük ilçesinde tarladan başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, köylüler traktörlere taktıkları su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
KÖYLÜLER SEFERBER OLDU
Bolu'nun Göynük ilçesinde tarladan başladığı iddia edilen yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. Sık orman alanının bulunduğu bölgede devam eden orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Köylüler de yangını söndürmek için seferber oldu. Köylerde yaşayan vatandaşlar traktörlerin arkasına taktıkları su tankerleriyle ekiplere su takviyesi yaparak destek olmaya çalıştı.
Hızır İlyas YILDIRIM/ GÖYNÜK(Mudurnu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı