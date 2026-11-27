Bolu Göynük'te domuz avında başından vurulan kişi öldü, 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'nun Göynük ilçesinde domuz avına çıkan 5 arkadaştan biri, silahın ateş alması sonucu başından yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, cenaze otopsi için morga kaldırıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde domuz avı sırasında başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi'nde 5 arkadaş, gece saatlerinde domuz avına çıktı.
Av sırasında silahın ateş alması sonucu Ömer G. (35) başından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin kontrolünde Ömer G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ömer G'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA