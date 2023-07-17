Bolu Göynük'te çıkan yangında ev ve yapılar kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde çıkan yangında, Ali Işık Kaya'ya ait 2 katlı ahşap ev ile bitişiğindeki yapılar kullanılamaz hale geldi. Köy sakinleri yangına müdahale etmeye çalışsa da itfaiyeden yardım istendi. Göynük ve Taraklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.